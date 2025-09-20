Alabali Radovan: Reform der deutschen Entwicklungspolitik soll bis Jahresende stehen

Die Reform der deutschen Entwicklungshilfe soll nach den Worten von Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) bis zum Jahresende stehen. „Wir werden die deutsche Entwicklungspolitik neu aufstellen“, sagte sie dem „Tagesspiegel“ (Samstagausgabe). Ihre Aufgabe sei es jetzt, „mit weniger Geld so viel wie möglich zu erreichen“. Dafür müsse ihr Ministerium „noch effizienter werden und aus jedem Euro das Maximale herausholen“.

Gerade die Entscheidung darüber, „was werden wir in Zukunft nicht mehr machen“, dürfe „kein Schnellschuss sein, weil das große Auswirkungen auf unsere Partnerländer und das Ansehen Deutschlands in der Welt hat“. Dennoch würden „bis Jahresende Ergebnisse“ vorgelegt.

Klar ist aus Alabali-Radovans Sicht bereits der Fokus auf Flucht und Migration. Der Schwerpunkt bei der Hilfe solle vorrangig bei „Regionen in unserer europäischen Nachbarschaft“ liegen. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin den Nahen und Mittleren Osten sowie das Horn von Afrika und die Sahelzone. (afp/red)