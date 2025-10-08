Logo Epoch Times

Täter festgenommen

Amok-Alarm an Paderborner Schule mit einer Schwerverletzten

Eine Schülerin wird in der Turnhalle eines Berufskollegs angegriffen. Der Tatverdächtige stellt sich später. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Großeinsatz der Polizei an Berufskolleg: Eine Schülerin wurde mit einem Messer angegriffen

Redaktion
An einem Berufskolleg in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, teilte die Polizei mit. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es zunächst keine weiteren Angaben.
Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, sei dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen deutschen Mitschüler.
Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat seien unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Amok-Alarm

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, sicherten die Schule.
Es habe aber keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Routinemäßig sei auch nach möglichen weiteren Verletzten gesucht worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen gebe es aber keine weiteren Betroffenen.
Die Schüler blieben zunächst in der Schule. Am späten Nachmittag sollten sie geordnet aus der Schule geleitet werden. Die Schule ist ein Angebot der Erwachsenenbildung etwa für Berufstätige oder junge Mütter und Väter, die Schulabschlüsse nachholen wollen. (dpa/red)

