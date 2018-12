An Heiligabend: AfD-Abgeordneter und seine Frau aus Dresdner Kino geworfen

AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier ist aus einem Kino geworfen worden, nachdem sich Besucher über seine Anwesenheit und die seiner Frau beschwert hatten. Der Vorfall ereignete sich an Heiligabend in Dresden.

Maier schreibt dazu auf Facebook:

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ich bin heute Morgen am 24.12. gegen 9.00 Uhr in dem Kino #Schauburg in der Dresdner Neustadt des Saales verwiesen worden, weil einige #Linksextremisten sich beim Veranstalter darüber beschwert hatten, dass ich als #AfD-Bundestagsabgeordneter mit im Kinosaal war.“