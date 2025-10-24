Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Frankreich: Sozialisten drohen Lecornu wegen Reichensteuer mit Misstrauensantrag

vor einer Stunde

Ex-Stahlmanager übernimmt Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo

vor einer Stunde

Sportwagenbauer Porsche meldet 95,9 Prozent Gewinneinbruch

vor 2 Stunden

Nexperia-Lieferengpässe: Produktion bei Volkswagen kommende Woche abgesichert

vor 3 Stunden

Louvre-Einbruch: Ermittler gehen mehr als 150 Spuren nach

vor 3 Stunden

CDU will Zuzug von wehrfähigen Ukrainern stoppen

vor 4 Stunden

Rubio: Israel muss sich mit Gaza-Friedenstruppe wohlfühlen

vor 4 Stunden

Missbrauch: SOS-Kinderdorf-Bewegung suspendiert Österreich

vor 5 Stunden

Neuwahl in den Niederlanden: Die Spitzenkandidaten im Überblick

vor 5 Stunden

Keine hinreichenden Termine: Wadephul verschiebt China-Reise

Logo Epoch Times
Messerangriff

Angriff auf Herdecker Bürgermeisterin: Haftbefehl gegen Adoptivtochter erwirkt

Zweieinhalb Wochen nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf die designierte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die tatverdächtige Adoptivtochter erwirkt. Sie wurde jedoch haftverschont.

top-article-image

Mit einem Rettungshubschrauber war Iris Stalzer in ein Krankenhaus geflogen worden (Archivbild).

Foto: Alex Talash/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Zweieinhalb Wochen nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf die designierte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die tatverdächtige 17-jährige Adoptivtochter erwirkt – wegen gefährlicher Körperverletzung.
Es bestehe Fluchtgefahr, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen, Michael Burggräf, dazu dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstagausgabe). Die Beschuldigte sei jedoch unter Auflagen von der Haft verschont worden.

Amtsantritt von Stalzer am 4. November möglich

Stalzer teilte der Zeitung derweil mit, sie sei wieder so weit genesen, dass sie ihr Amt am 4. November antreten könne. Sie sei „dank der sehr guten Erstversorgung und der sehr guten Versorgung in der Klinik schnell genesen, so dass auch gesundheitliche Gründe nicht gegen die Übernahme des Amtes sprechen“. Sie habe „einen klaren Auftrag der Wähler und werde diesen Auftrag annehmen.“
Der Messerangriff soll sich im Wohnhaus der SPD-Politikerin ereignet haben. Rettungskräfte fanden die 57-Jährige dort mit „mehreren Messerstichen“ verletzt und nicht ansprechbar.
Mehr dazu
Bei einer Vernehmung belastete Stalzer dann ihre Adoptivtochter. Noch kurz nach der Tat sah die Staatsanwaltschaft weder Flucht- oder Wiederholungsgefahr als Haftgründe für die 17-Jährige vorliegen.
Stalzer hatte am 28. September die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Herdecke gewonnen. Ihre Amtszeit beginnt nach Angaben der Stadt am 1. November. Die 57-Jährige ist Rechtsanwältin und saß bereits vor der Kommunalwahl im Herdecker Stadtrat. Der Angriff auf sie hatte bundesweit für betroffene Reaktionen gesorgt.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.