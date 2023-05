Anklage im Fall von in Unfallwagen entdeckter erschossener Frau

Der Angeklagte sitzt in Handschellen im Gerichtssaal. Foto: Dieter Menne/dpa

Hat der Ehemann seiner getrennt lebenden Frau aufgelauert und sie dann erschossen? So jedenfalls, sieht es die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und hat Anklage gegen den Ehemann erhoben.

Im Fall einer in einem Unfallwagen in Rheinland-Pfalz entdeckten erschossenen Frau hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen den Ehemann erhoben. Der 57-Jährige solle sich wegen Mordes aus Heimtücke vor Gericht verantworten, teilte die Behörde am Freitag mit.

Sie wirft ihm vor, seiner Frau in Tötungsabsicht im Februar am Rand einer Hauptstraße in Sembach aufgelauert und vorsätzlich einen Autounfall mit dem Wagen der Frau verursacht zu haben. Anschließend sei er ausgestiegen und habe sie mit mehreren Schüssen aus einer Pistole getötet.

Als Tatmotiv gab die Staatsanwaltschaft einen Trennungsstreit an. Das Paar lebte seit dem Herbst 2022 getrennt. Neben dem Mord soll sich der Mann für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen. Nach Angaben der Ermittler schwieg der 57-Jährige bislang zu den Vorwürfen.

Ein automatisches Notfallsystem hatte die Einsatzkräfte am Morgen des 23. Februar über den Unfall informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass hinter dem Steuer eines der beiden Autos eine leblose Frau saß. An ihrem Körper wurden mehrere Einschusswunden entdeckt. Nur rund eine Stunde später wurde der Mann festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (afp)