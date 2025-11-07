Anschlagspläne auf Frauen und Kinder: Haftstrafe für 20-Jährigen in Düsseldorf

Wegen Anschlagsplänen auf Frauen und Kinder ist ein 20-Jähriger vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte wurde nach Angaben einer Gerichtssprecherin vom Freitag wegen der Bereitschaft zum Mord rechtskräftig verurteilt.

Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte sich der 20-Jährige aus Lennestadt im Sauerland bereit erklärt, einen Messerangriff gegen Frauen und Kinder zu begehen.

Die Generalstaatsanwaltschaft ging in ihrer Anklageerhebung zudem davon aus, dass der 20-jährige Syrer Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sei. Dieser Tatvorwurf bestätigte sich laut der Sprecherin vor Gericht aber nicht.

In ihren Schlussanträgen forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Jugendstrafen von rund drei Jahren. Das Urteil in dem nicht-öffentlichen Prozess fiel bereits am Donnerstag. Da auf Rechtsmittel verzichtet wurde, ist das Urteil rechtskräftig.

Der damals 19-Jährige war 2024 wenige Tage vor Weihnachten festgenommen worden. Laut früheren Angaben der Ermittler war es zu einer über Social Media verbreiteten „Gefährdungslage“ gekommen. Der Beschuldigte kam später in Untersuchungshaft. (afp/red)