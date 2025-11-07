Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Merz zu Bundeswehr-Aufwuchs: „Müssen schnellstmöglich verteidigungsfähig werden“

vor einer Stunde

Einzelgenehmigungen: Conti-Abspaltung Aumovio bekommt Nexperia-Chips aus China

vor 3 Stunden

Finanzierung für Deutschlandticket 2026 fix - Weitere Preisentwicklung offen

vor 3 Stunden

Drogen in Gefängnis in Baden-Württemberg: Ermittlungen gegen JVA-Mitarbeiter

vor 4 Stunden

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein

vor 4 Stunden

Untersuchung: E-Autos nur noch knapp 1600 Euro teurer als vergleichbarer Verbrenner

vor 4 Stunden

Rheinmetall baut bald auch Weltraumsatelliten

vor 4 Stunden

ZDF-„Politbarometer“: Union verliert Vorsprung auf AfD

vor 5 Stunden

Drogentod von 13-Jähriger: Landgericht Koblenz verhängt lange Freiheitsstrafen

vor 5 Stunden

E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran

Logo Epoch Times
Jugendstrafen von rund drei Jahren

Anschlagspläne auf Frauen und Kinder: Haftstrafe für 20-Jährigen in Düsseldorf

Ein 20-jähriger Syrer ist wegen Anschlagsplänen auf Frauen und Kinder zu drei Jahren und drei Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn der Bereitschaft zum Mord schuldig.

top-article-image

Oberlandesgericht Düsseldorf (Archivbild).

Foto: Marius Becker/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wegen Anschlagsplänen auf Frauen und Kinder ist ein 20-Jähriger vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte wurde nach Angaben einer Gerichtssprecherin vom Freitag wegen der Bereitschaft zum Mord rechtskräftig verurteilt.
Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte sich der 20-Jährige aus Lennestadt im Sauerland bereit erklärt, einen Messerangriff gegen Frauen und Kinder zu begehen.
Die Generalstaatsanwaltschaft ging in ihrer Anklageerhebung zudem davon aus, dass der 20-jährige Syrer Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sei. Dieser Tatvorwurf bestätigte sich laut der Sprecherin vor Gericht aber nicht.
Mehr dazu
In ihren Schlussanträgen forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Jugendstrafen von rund drei Jahren. Das Urteil in dem nicht-öffentlichen Prozess fiel bereits am Donnerstag. Da auf Rechtsmittel verzichtet wurde, ist das Urteil rechtskräftig.
Der damals 19-Jährige war 2024 wenige Tage vor Weihnachten festgenommen worden. Laut früheren Angaben der Ermittler war es zu einer über Social Media verbreiteten „Gefährdungslage“ gekommen. Der Beschuldigte kam später in Untersuchungshaft. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.