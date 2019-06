Anteil von Numerus-Clausus-Fächer an deutschen Hochschulen erneut gesunken

Der Anteil der Numerus-Clausus-Fächer an deutschen Hochschulen ist erneut gesunken. Er ging zum bevorstehenden Wintersemester 2019/2020 um weitere 0,4 Prozentpunkte auf nun 40,7 Prozent zurück, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Mittwoch in Gütersloh unter Berufung auf seinen jährlichen NC-Check mitteilte.

In den vergangenen sechs Jahren sei die Quote zulassungsbeschränkter Fächer an deutschen Hochschulen insgesamt um sechs Prozentpunkte gesunken, erklärte das CHE. Dies sei ein gutes Zeichen, da immer mehr junge Menschen hierzulande studieren wollten. Die Entwicklung zeige, dass die Politik „ihre Hausaufgaben“ mache.

Hinter dem bundesweiten Wert verbergen sich erhebliche Unterschiede je nach Fachrichtung, Hochschultyp und Standort. An Universitäten sind mit 38,4 Prozent generell weniger Studienfächer mit einem NC belegt als an Fachhochschulen, wo dieser Wert laut CHE 44,5 Prozent beträgt.