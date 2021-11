Antisemitismus oder vorgetäuschte Straftat? – Staatsanwaltschaft liegt Gutachten vor

Liegt eine antisemitische Straftat vor oder wurde diese nur vorgetäuscht? Die Staatsanwaltschaft will aufgrund des Gutachtens des Digitalforensikers Dirk Labudde, den Videos und den vorliegenden Zeugenaussagen ihre Ermittlungen nun zum Abschluss bringen.

Der Fall um die schweren Antisemitismusvorwürfe des Sängers Gil Ofarim gegen das Leipziger Hotel „Westin“ (Marriott-Gruppe) geht in die nächste Runde. Der Staatsanwaltschaft liegt nun die Auswertung des Videomaterials der Überwachungskameras des Hotels vor. Hauptsächlich gilt es zu klären, ob Gil Ofarim an jenem Abend in der Hotellobby eine Davidstern-Kette getragen hatte oder nicht.

Zuerst berichtete die „Leipziger Volkszeitung“ über das Vorliegen des Gutachtens des beauftragten Bioinformatik-Experten Dirk Labudde, Professor für Digitale Forensik an der Hochschule in Mittweida. Ein Sprecher der Behörde teilte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) auf Anfrage mit, dass die Ergebnisse jetzt bewertet und gewürdigt würden. Es werde auch geprüft, ob sich Ansätze für weitere Ermittlungen ergeben.

Über Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, so der Sprecher. Dies werde aber nach Abschluss der umfassenden Ermittlungen geschehen. Für Gil Ofarim geht es auch darum, ob nach der Videoauswertung und die Prüfung der Zeugenaussagen auf ihn ein mögliches Verfahren wegen Vortäuschung einer Straftat wartet.

Unsichtbarer Davidstern?

Der Musiker hatte am 4. Oktober ein Video vor dem Hotel aufgenommen und seine Version der Geschehnisse kurz zuvor in der Lobby des Hotels geschildert. Demnach sei er wegen seines an einer Halskette sichtbar hängenden Davidsterns an der Rezeption aufgefordert worden, das jüdische Glaubenssymbol abzulegen, damit er einchecken könne.

Das Video löste eine Protestwelle gegen das Hotel aus und brachte sogar linke Aktivisten dazu, vorverurteilend vor dem Hotel zu demonstrieren. Auch gab es zahlreiche Reaktionen von Politikern, nach Ofarims Video-Behauptung.

Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister, Martin Dulig, erklärte „wütend“ zu sein und entschuldigte sich bei Ofarim „stellvertretend für die antisemitische Demütigung“. Das mit einem Shitstorm belegte Hotel beurlaubte zwei Mitarbeiter aufgrund der Anschuldigungen und gab eine interne Untersuchung des Vorfalls in Auftrag.

Interne Untersuchung des Hotels

Doch dann kamen immer mehr Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte auf. Nicht nur die Aussagen von Mitarbeitern und Gästen des Hotels bezeugten einen anderen Verlauf des Geschehens, sie sprachen gar von einer Video-Drohung durch den Sänger. Auch die Videoüberwachung hatte Bilder aufgenommen, die nicht zum von Ofarim Geschilderten passten.

Auf den Videos war überhaupt keine Davidstern-Kette zu sehen. Nach Anzeige von Ofarim gegen den Mitarbeiter, reagierte dieser mit einer Gegenanzeige wegen Verleumdung. Das Hotel zog nach Auswertung der 118-seitigen internen Untersuchung durch eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei die Beurlaubung der Mitarbeiter zurück. Allerdings wurde mitgeteilt, dass der Angestellte aufgrund der massiven Anfeindungen seinen Aufgaben vorerst noch nicht wieder vollumfänglich nachkommen werde.

