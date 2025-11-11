Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

Deutsche Industrie sieht Wettbewerbsfähigkeit auf Rekordtief

vor 33 Minuten

Freiwillige oder Losverfahren? Union wartet auf Vorschlag des Verteidigungsministeriums

vor einer Stunde

EU erleichtert Bürokratie für Landwirte - weniger Papierkram und Kontrollen

vor einer Stunde

Fünfter Flug: Afghanen trotz Regierungsstopp auf dem Weg nach Deutschland

vor 2 Stunden

Syriens Präsident verweigert Annäherung an Israel

vor 2 Stunden

Karneval 2025: Mehr Zivilpolizisten sollen Messerattacken verhindern

vor 3 Stunden

Söder fordert politische Lösungen statt AfD-Verbot

vor 3 Stunden

Drogenalarm in Deutschland - zehn Millionen Süchtige durch Crack und Fentanyl

vor 3 Stunden

Zerstörerische Ideologie: Trump ruft „Woche des Antikommunismus“ aus

vor 4 Stunden

Magdeburger Weihnachtsmarkt ohne Genehmigung - Angst vor neuem Anschlag

Logo Epoch Times
Zukunft sichern

Arbeitgeberverband: SPD bremst wirtschaftliche Genesung Deutschlands

Der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall, Oliver Zander, sieht die SPD als Bremse für die wirtschaftliche Genesung Deutschlands. Ohne nachhaltige Reformen bei Bürgergeld, Rente und Gesundheit drohe die längste Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik fortzudauern.

top-article-image

Ein Arbeiter geht am 20. März 2025 an fertigen Stahlcoils des Thyssenkrupp-Stahlwerks in Duisburg vorbei. Die Europäische Kommission setzt ihren Europäischen Stahlaktionsplan um, um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Stahlsektors wiederherzustellen, der durch hohe Energiekosten belastet ist und starken Wettbewerb aus dem Ausland, insbesondere aus Asien, zu bewältigen hat.

Foto: Hesham Elsherif/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die SPD wird nach Meinung der Arbeitgeber aus der Metall- und Elektroindustrie zunehmend zur Belastung für die wirtschaftliche Genesung Deutschlands.
„Dass die Wirtschaftswende nicht schnell genug vorangeht, liegt am Koalitionspartner der Union. Bei den Sozialreformen ist die SPD ganz klar der Bremsklotz“, sagte Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).
Mehr dazu

Druck auf Sozialreformen nötig

Gelinge es der Bundesregierung nicht, die wirtschaftliche Lage zu verbessern, werde sie in „schwerste Fahrwasser“ geraten. Ohne nachhaltige sozialpolitische Reformen werde „die längste Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik“ weitergehen. „Und ohne eine stabile Wirtschaft gibt es keine stabile Regierung“, sagte Zander.
Vor diesem Hintergrund sei es „doppelt wichtig, dass die Union mehr Druck auf den Koalitionspartner für nachhaltige Reformen bei Bürgergeld, Rente und Gesundheit“ ausübe. Die Sozialdemokraten müssten sich „endlich bewegen und beim Sozialstaat Korrekturen vornehmen, die mehr sind als Kosmetik“, sagte Zander der NOZ.
Mehr dazu

Warnung vor steigenden Sozialbeiträgen

Der Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer sagte, dass ansteigende Sozialbeiträge „nicht verantwortbar“ seien, „weil wir dann absolut nicht mehr wettbewerbsfähig sind – und weil die Menschen dann nicht mehr den Gegenwert für das, was sie bezahlen müssen, sehen. Und das müssen endlich auch die Sozialdemokraten einsehen“, sagte Zander der NOZ weiter. Man wolle den Sozialstaat schließlich erhalten: „Die Lebensrisiken müssen abgesichert sein. Aber es gibt zu viel Ineffizienz im System“.
Mit Blick auf die Brandmauer-Debatte in der Union sagte Zander der NOZ: „Die Brandmauer-Debatte ist inzwischen eine regelrechte Obsession. Statt darüber zu streiten, wäre es meiner Meinung nach klüger, sich mit der Programmatik der AfD und deren Auswirkungen im Detail zu beschäftigen. Unabhängig davon: Wer die Brandmauer erhalten will, muss Reformpolitik machen. Brandmauer und Reformverweigerung schließen sich gegenseitig aus“. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.