Logo Epoch Times

vor 39 Minuten

„Es ist kein Geheimnis“ - Nobelinstitut vermutet Spionage bei Friedensnobelpreis

vor einer Stunde

Cyberangriff: Daten von Millionen Qantas-Kunden öffentlich

vor 2 Stunden

Betrüger erbeuten fast 130.000 Euro durch Telefon-Trick

vor 2 Stunden

„Es gehört sich nicht“ - so gelingt ein „unfallfreier“ Restaurant-Besuch

vor 2 Stunden

Über 20 Staatschefs beraten über die Zukunft Gazas

vor 3 Stunden

Achtjähriger spurlos verschwunden - Polizei setzt Suche am Sonntag fort

vor 4 Stunden

Importe über deutsche LNG-Terminals auf Rekordniveau

vor 4 Stunden

„Zweifellos verfassungswidrig": SPD stellt sich gegen Dobrindts Abschiebepläne

vor 4 Stunden

Hollywood-Star Diane Keaton gestorben

vor 5 Stunden

Vor Gaza-Gipfel: Drei Diplomaten aus Katar sterben bei Autounfall

Logo Epoch Times
Wohnungen für Bürgergeldempfänger

Arbeitsministerin Bas plant „Quadratmeterdeckel“ gegen Mietwucher

Organisierte Banden machen mit heruntergekommenen Häusern Geschäfte – auf Kosten des Sozialstaats. Arbeitsministerin Bas will das mit einer Mietpreisgrenze für Bürgergeldempfänger stoppen.

top-article-image

Immer wieder landen Bürgergeldempfänger in maroden Wohnungen. Symbolbild.

Foto: richard johnson/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will bei der geplanten Bürgergeldreform auch gegen organisierten Sozialbetrug mit sogenannten Schrottimmobilien vorgehen. Sie werde unter anderem einen „kommunalen Quadratmeterdeckel“ vorschlagen, sagte Bas der „Bild am Sonntag“. Dieser soll Gemeinden die Möglichkeit geben, überhöhte Mietforderungen zu unterbinden.
Zuletzt sorgte das Phänomen insbesondere in Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen. Laut Politik und Behörden quartieren organisierte Banden gezielt Sozialleistungsbezieher aus Südosteuropa in heruntergekommene Gebäude, um maximalen Gewinn aus Mietzahlungen des Jobcenters zu schlagen. Zahlreiche Bürgergeldempfänger werden auf engsten Raum untergebracht, an den Häusern bestehen teils lebensgefährliche Mängel. Demnach steht das Vorgehen außerdem oft in Verbindung mit Sozialleistungsmissbrauch.
Laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ soll der „Quadratmeterdeckel“ in den Gesetzentwurf zur geplanten Bürgergeldreform der Bundesregierung aus Union und SPD geschrieben werden. Über die Reform der sozialen Grundsicherung, die insbesondere schärfere Sanktionen im Fall der Nicht-Kooperation vorsieht, wird derzeit politisch heftig gestritten. Sozialverbände und Gewerkschaften sprechen von sozialem Kahlschlag.
„Wir wollen die Kosten der Unterkunft wirkungsvoll begrenzen und gegen Ausbeutung auf Kosten der Ärmsten mit sogenannten Schrottimmobilien vorgehen“, sagte Bas der „Bild am Sonntag“. Hierfür werde die Regierung nun weitere Maßnahmen vorschlagen. Der „Quadratmeterdeckel“ gehöre dazu. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.