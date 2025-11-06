Logo Epoch Times

Hintergründe nicht öffentlich gemacht

Auch Immunität von AfD-Abgeordnetem Arne Raue aufgehoben

Der Bundestag hat am Donnerstag die Immunität des AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich aufgehoben. Am Abend wurde einem weiteren AfD-Abgeordneten ebenfalls die Immunität entzogen.

top-article-image

Arne Raue (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Bundestag hat am Donnerstag die Immunität eines weiteren AfD-Abgeordneten aufgehoben. Ohne Aussprache stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für eine entsprechende Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.
Die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linkspartei stimmten für die Aufhebung der Immunität, ein AfD-Abgeordneter stimmte dagegen, der Rest der AfD-Fraktion enthielt sich.
Mehr dazu
Damit wurde die Genehmigung zur Durchführung eines Disziplinarverfahrens gegen Arne Raue erteilt, wie es von der Bundestagsverwaltung hieß.
Früher am Tag hatte der Bundestag bereits die Immunität des AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich aufgehoben. Hier kam es zu Durchsuchungen. Die genauen Hintergründe wurden nicht öffentlich gemacht. (dts/red)

