Auch Sonntag drohen weitere Gewitter – vor allem im Osten und Südosten

Nachdem Tief „Sylvia“ am Samstag Wetterturbulenzen brachte, sind auch am Sonntag noch einmal teils schwere Gewitter möglich. Betroffen sind vor allem der Osten und Südosten.

Der Deutschen Wetterdienstes warnt vor Gewittern am Sonntag überwiegend im Osten und Südosten des Landes. So sind am Nachmittag südöstlich einer Linie Schwarzwald – Niederlausitz teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr möglich.

Südlich der Donau können teils unwetterartige Gewitter in länger anhaltenden Regen übergehen, hieß es. Im Nordwesten dagegen seien allenfalls ein paar Schauer bei insgesamt kühleren Temperaturen zu erwarten. Während im Südosten weiter Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad erreicht werden, seien es im Nordwesten nur noch 20 bis 26 Grad.

Das feuchtheiße Wetter der vergangenen Tage legt zum Wochenstart erst einmal eine Pause ein: Stattdessen gibt es gebietsweise Schauer und kurze Gewitter, aber auch sonnige Abschnitte mit Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad.

Am Dienstag dürften die Werte dann zumindest in der Südhälfte Deutschlands wieder etwas steigen, während es im Norden mit 17 bis 22 Grad deutlich frischer bleibt. (dpa)