Aus Gerichtssaal in Saarbrücken geflohener Häftling festgenommen

Zwei Tage nach seiner Flucht aus einem Gerichtssaal in Saarbrücken ist ein 42-jähriger Häftling wieder festgenommen worden. Wie die Polizei in der saarländischen Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte, wurde der Mann nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einer leerstehenden Wohnung in Saarbrücken gefasst. Anschließend wurde er ins Gefängnis gebracht.

Der Häftling war am Freitag nach einer Urteilsverkündung über die Anklagebank zum Fenster des Gerichtssaals gesprungen und zu Fuß geflohen.

Ein Justizvollzugsbeamter wollte ihn festhalten und wurde dabei leicht an den Händen verletzt. Der Mann war bereits wegen vorheriger Straftaten verurteilt worden. Für die Verhandlung war er aus dem Gefängnis ins Landgericht Saarbrücken gebracht worden. (afp/red)