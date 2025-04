Kabinett legt Landtagswahl endgültig auf März 2026 fest – Baden-Württemberg

Nachdem das Wahldatum bereits im März diesen Jahres vorgeschlagen wurde und seitens der Parteien, Kirchen und kommunalen Verbände keine Einwände erhoben wurden, hat die Landesregierung nun den Termin für die nächste Landtagswahl endgültig für den 08. März 2026 festgelegt.

Die Legislaturperiode in Baden-Württemberg endet am 30. April des kommenden Jahres, die Neuwahl des Landtags muss vorher stattfinden.

Koalitionsführer Winfried Kretschmann (Grüne) tritt jedoch 2026 nicht erneut an. Als Spitzenkandidat der Grünen will der aus Baden-Württemberg stammende, aktuell geschäftsführender Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ins Rennen gehen.

In jüngsten Umfragen lag die CDU mit Werten knapp über 30 Prozent klar vor den Grünen mit etwa 20 Prozent und der AfD mit 15 bis 18 Prozent.

Lesen Sie auch CDU im Umfragetief: Führungsstreit, Vertrauensverlust und Kritik am Kurs von Merz

Nach aktuellem Stand wäre diese Landtagswahl die nächste in Deutschland. In Rheinland-Pfalz soll zwei Wochen später, am 22. März, ein neuer Landtag gewählt werden.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums finden die Wahlen in den beiden benachbarten Bundesländern damit zum ersten Mal seit 1996 wegen unterschiedlicher Gesetze und Feiertagskonstellationen nicht parallel an einem Tag statt.

Voraussichtlich im Frühsommer 2026 steht zudem eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an. Wahrscheinlich im Herbst wird darüber hinaus noch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt. (afp/red)