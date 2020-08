Baden-Württemberg: Landtagspräsidentin Aras stellt 74 Strafanzeigen gegen Hasskommentare

Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat sich in 107 Fällen gegen Hasskommentare gewehrt. Sie habe 74 Strafanzeigen gestellt und Google in 33 Fällen auf Herausgabe der IP-Adressen von Nutzern verklagt, sagte Aras der „Süddeutschen Zeitung“ vom Montag. In 25 Fällen habe sie Recht bekommen, vier Nutzer seien von der Staatsanwaltschaft mittlerweile identifiziert worden.

Sie habe die Hassbotschaften lange ignoriert, weil das Netz nichts mit der realen Welt zu tun habe, sagte Aras. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) im Juni 2019 sei für sie jedoch eine Zäsur gewesen. „Da fragte ich mich: Moment, was ist da passiert? Die Täter haben sich im Netz radikalisiert, und das endete in einem Mord an einem Vertreter unseres Staats“, sagte Aras. Demokraten müssten zeigen, dass sie „wehrhaft“ seien.

Aras kritisierte den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der Mitte Juli dem AfD-Landesvorsitzenden Stefan Möller den Mittelfinger gezeigt hatte. „Ich fand das unmöglich“, sagte Aras. Wäre das im baden-württembergischen Landtag passiert, hätte sie „auch dem Ministerpräsidenten“ einen Ordnungsruf erteilt. Abgeordnete sollten Vorbilder sein.

Die Landtagspräsidentin wehrte sich dagegen, nach den Krawallen von Stuttgart und Frankfurt am Main über die Verdächtigen unter dem Aspekt des Migrationshintergrunds zu diskutieren.

Dieses Wort finde sie schwierig. „Wie lang muss ich mich denn erklären, wo ich oder meine Eltern geboren sind?“, sagte Aras. Die Hälfte der Gesellschaft in Stuttgart und Frankfurt habe „irgendeinen anderen Hintergrund“. Die Krawalle müssten Gegenstand einer sozialpolitischen und nicht einer migrationspolitischen Diskussion sein. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]