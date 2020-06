Baerbock für stärkeren Schutz deutscher Produkte

Grünen-Chefin Baerbock fordert, zentrale Produktionen nach Europa zurückzuverlegen. Auch die deutsche Stahlindustrie soll vor China geschützt werden. Weiterhin fordert sie eine Anhebung von Hartz 4 und eine "Art Kurzarbeitergeld" für Solo-Selbstständige.

Die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich für einen stärkeren Schutz deutscher Produkte ausgesprochen. „Die Coronakrise hat ja gezeigt: Als Industrienation kann man nur stark bleiben, wenn die sicherheitsrelevante Infrastruktur nicht komplett auf Produktion in einem autoritären System angewiesen ist. Wir müssen zentrale Produktionen nach Europa zurückverlagern, etwa im Medizinbereich“, sagte Baerbock der „Welt am Sonntag“.

Auch die Stahlindustrie will sie vor den Chinesen schützen. „Die Stahlindustrie ist zentraler Bestandteil des Industriestandorts Deutschland und sie ist durch Dumpingstahl aus China in Gefahr.“

Die EU-Kommission und die Kanzlerin sollten Schutzmechanismen auf den Weg bringen, damit die Stahlbranche in Deutschland überleben könne. „Wir brauchen unverzügliche Sicherheitsmaßnahmen. Die Quote an Stahl, der ohne Zölle in die EU darf, sollte jetzt gesenkt werden.“

Soziale Schieflage des Konjunkturpakets

Baerbock beklagt weiterhin eine „soziale Schieflage“ im Konjunkturpaket der Bundesregierung. „Für die Ärmsten unserer Gesellschaft bleibt quasi nichts von den 130 Millionen“, kritisierte Baerbock im Interview mit der „Welt am Sonntag“.

„Solo-Selbständige – die Tontechnikerin, der Musiker – bleiben außen vor“, sagte Baerbock. Dabei seien vielen Solo-Selbstständigen die Einkommen zum Leben „von einem Tag auf den anderen“ weggebrochen. „Sie bräuchten eine Art Kurzarbeitergeld, um über die Krise zu kommen“, forderte die Grünen-Chefin.

Baerbock forderte zudem einen „riesengroßen Schub für die erneuerbaren Energien, Solarprämien, Sonderausschreibungen für Wind“. Dies schaffe neue Jobs und sei Voraussetzung für den notwendigen wirtschaftlichen Umbau.

Erhöhung der Hartz-IV-Sätze und eine „Art Kurarbeitergeld“ für Solo-Selbstständige

Zugleich begrüßte die Politikerin, dass die Bundesregierung auf „schwere klimapolitische und ökologische Fehler wie die Abwrackprämie für fossile Verbrenner“ verzichtet habe. Dennoch sei das Konjunkturprogramm „kein Zukunftspaket“. Sie forderte ein Anheben der Hartz-4-Sätze und eine „Art Kurzarbeitergeld“ für Solo-Selbstständige.

Die Spitzen der großen Koalition hatten sich am Mittwoch auf ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt, um die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden und zugleich einen zukunftsgerechten Umbau der Wirtschaft voranzutreiben.

Das Paket umfasst fast 60 Einzelpunkte, unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer für das zweite Halbjahr 2020, einen Familienbonus von 300 Euro pro Kind und Unterstützung für die Kommunen. (afp/dts/ks)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]