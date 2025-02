Baerbock reist zu Ukraine-Gesprächen mit europäischen Amtskollegen nach Paris

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt am Mittwoch in Paris an Beratungen zur Lage in der Ukraine mit mehreren europäischen Amtskollegen teil.

Neben den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot werden auch die Außenminister aus Polen, Spanien und Italien erwartet. Auch der britische und der ukrainische Außenminister sollen teilnehmen.

Bei dem Treffen dürfte es um die Vorbereitung der Münchner Sicherheitskonferenz gehen, die am Freitag beginnt. Dabei steht auch die Frage im Raum, wie es mit der militärischen Unterstützung der Ukraine weitergeht.

Möglicherweise werden die USA in München Pläne für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs vorlegen. Im Wahlkampf hatte Präsident Donald Trump davon gesprochen, den Ukraine-Krieg binnen „24 Stunden“ zu beenden – inzwischen nennt er „sechs Monate“ als Zeithorizont.

Am Montag schloss der US-Präsident nicht aus, dass die Ukraine „eines Tages russisch“ sein könnte. (afp/red)