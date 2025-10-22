Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

vor 2 Stunden

EU-Kommission will geplantes Waldschutzgesetz abschwächen

vor 2 Stunden

Merz wird 70 Jahre alt - Geburtstagsfeier ohne Merkel

vor 3 Stunden

Wie manche Weltkarten die wahre Größe von Regionen verzerren

vor 3 Stunden

Von Hamas übergebene Leichen identifiziert - Vance trifft Netanjahu

vor 4 Stunden

Keine Reiseempfehlung mehr für Deutschland - ist Belgrad das neue Berlin?

vor 11 Stunden

EU-Erklärung im Zeichen von Trumps Ukraine-Kurs

vor 12 Stunden

Prozessauftakt: Sechs Seenotretter wegen Beihilfe zur illegalen Migration angeklagt

vor 12 Stunden

EU-Regierungschefs prüfen Sanktionen gegen Chinas Rohstoffblockade

vor 12 Stunden

USA nennen keine Frist für Waffenrückgabe der Hamas

Logo Epoch Times
Migration

Bamf: Asylverfahren für „arbeitsfähige” Syrer laufen wieder an

Nach der Aussetzung der Entscheidungen über Asylverfahren aufgrund einer unübersichtlichen Lage läuft das Programm nun wieder an.

top-article-image

Asylbewerber. (Archivbild).

Foto: Christophe Gateau/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) konzentriert sich bei der Wiederaufnahme von Asylverfahren syrischer Geflüchteter auf junge, arbeitsfähige Männer.
Seit Ende September 2025 entscheide die Behörde wieder über Verfahren aus der Gruppe „der jungen, arbeitsfähigen, allein reisenden Männer“, sagte ein Sprecher dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgabe). Entscheidungen über Familienasyl würden hingegen noch nicht getroffen.
Nach Angaben des Nürnberger Amtes sind derzeit rund 52.700 Asylverfahren syrischer Staatsangehöriger anhängig.
Mehr dazu
Ende vergangenen Jahres hatte das Bamf wegen der unübersichtlichen Lage nach dem Sturz des Diktators Baschar Al-Assad alle Entscheidungen zu Asylanträgen von Syrern ausgesetzt, die im Zusammenhang mit der Lage in ihrem Heimatland stehen.
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte kürzlich der „Rheinischen Post“, Personen ohne Aufenthaltsrecht sollten abgeschoben werden. Dabei müsse man unterscheiden zwischen Menschen, die gut integriert seien und arbeiteten, und „solchen ohne Anspruch auf Asyl, die von Sozialleistungen leben“. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.