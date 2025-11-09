Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Japan: Behörden sprechen nach Seebeben der Stärke 6,7 Tsunami-Warnung aus

vor einer Stunde

Frachtflugzeuge bleiben am Boden: US-Luftfahrtbehörde verhängt Startverbot

vor einer Stunde

EU meldet Wiederaufnahme von Nexperia-Chipexporten aus China

vor einer Stunde

Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen

vor 2 Stunden

Mietervereine: Mieter müssen deutlich mehr Heizkosten zahlen

vor 2 Stunden

Israels Botschafter: Linker Antisemitismus gefährlicher als rechter - Klöckner warnt vor „kulturellem Rabatt“

vor 3 Stunden

Halbleiter: China setzt Exportverbot von Metallen wie Gallium an die USA aus

vor 3 Stunden

Israel wirft China Aufrüstung der Hisbollah vor

vor 4 Stunden

Brandenburg: BSW will gegen Medienstaatsvertrag stimmen - kippt die Koalition?

vor 4 Stunden

Automaten als Postfilialen: Post stellt Hunderte Anträge

Logo Epoch Times
CDU: Merkel stellte temporäre Aufnahme klar

BAMF erkennt nur noch ein Prozent der Syrer als schutzberechtigt an

Das Assad-Regime Syriens fiel im Dezember 2024. Seither erkennt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur wenige syrische Asylbewerber an. SPD und Union sind uneins, wie viele Syrer die Heimreise antreten sollen.

top-article-image

Syrer in Deutschland feierten den Sturz von Assad in Syrien.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erkennt nur noch wenige syrische Asylbewerber als schutzberechtigt an. Im Oktober entschied das Amt über 3.134 Asylverfahren von Syrern, nur 0,8 Prozent davon erhielten einen Schutztitel, wie das Amt der „Welt am Sonntag“ mitteilte.
Einer erhielt demnach Asyl nach dem Grundgesetz, zehn bekamen Flüchtlingsschutz, neun einen subsidiären Schutz und sechs den Abschiebungsschutz.

Seit September werden Anträge wieder bearbeitet

Seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 hatte das BAMF die Verfahren der Syrer abgesehen von Straftätern zunächst ausgesetzt. Seit Ende September wird wieder über die Anträge von jungen, arbeitsfähigen und allein reisenden Männern entschieden und zusätzlich auch über sonstige Bewerber, wenn ihr Antrag schon länger als 21 Monate zurückliegt.
Mehr dazu
Die Behörde teilte weiter mit, dass seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 bis Ende Oktober 2.869 Syrer per Rückkehrförderung des Bundes in ihre Heimat ausgereist seien.

SPD: Nur Straftäter und Gefährder abschieben

Mit Blick auf mögliche Abschiebungen nach Syrien sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), der Sonntagszeitung: „Ich gehe davon aus, dass sich aktuelle Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, nach Syrien abzuschieben, auf Straftäter und Gefährder beschränken. Das ist so im Koalitionsvertrag vereinbart.“
Die Diskussion über Abschiebungen beziehe sich „also auf eine sehr geringe dreistellige Zahl syrischer Staatsangehöriger, die überhaupt vollziehbar ausreisepflichtig sind“. Die allermeisten Syrer lebten seit Jahren rechtmäßig mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland und seien „gut integriert“.
Mehr dazu

CDU: Merkel stellte temporäre Aufnahme klar

Deutlich mehr Rückführungen fordern hingegen Unionspolitiker. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe „völlig zu Recht den temporären Charakter der Aufnahme von Syrern herausgestellt“.
Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) sagte, dass Syrer natürlich selbst ihr Land wieder aufbauen müssten. Wer integriert sei, könne „gern bleiben“. Die freiwillige Rückkehr aber sollte gefördert werden.
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, nach Syrien abzuschieben, „beginnend mit Straftätern und Gefährdern“. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.