Ehrliche Bargeldfinderin rettet anderer Frau den Urlaub

Eine 33-Jährige hat in Gelsenkirchen einen Briefumschlag mit Bargeld gefunden und mit ihrer Meldung bei der Polizei einer anderen Frau den Urlaub gerettet. Die 33-jährige Frau fand den Umschlag mit 1.090 Euro Bargeld am Donnerstag in der Gelsenkirchener Altstadt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie brachte ihn daraufhin zu einer Polizeiwache.

Als sich bei den Beamten eine 39-jährige Frau meldete, die ihr Urlaubsgeld vermisste, konnten sie ihr mitteilen, dass die ehrliche Finderin das Geld abgegeben hatte. Die Frau konnte nach Polizeiangaben beweisen, dass sie die rechtmäßige Eigentümerin war, und bekam dann den Umschlag ausgehändigt. Sie habe sich anschließend auf den Weg zu der Finderin gemacht. (afp)

