Bauministerium: Zinskonditionen für Neubauförderung verbessert

In zwei Förderprogrammen für den Neubau gelten laut Bundesbauministerium seit heute bessere Zinskonditionen.

„Wir ziehen (…) den wichtigen Hebel der Zinsverbilligung für Bauherrinnen und Bauherren noch ein gutes Stück nach oben, damit noch mehr bezahlbarer und klimafreundlicher Wohnraum entstehen kann“, erklärte Bauministerin Verena Hubertz (SPD).

„Wir liegen damit deutlich unter den aktuellen Marktkonditionen.“ Es handelt sich demnach um die Neubauförderprogramme Klimafreundlicher Neubau (KFN) und Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN).

Baugewerbe ist erfreut

Das Baugewerbe zeigte sich erfreut: „Wir begrüßen die heutige Meldung sehr“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa.

Mit den neuen Förderkonditionen sänken die Zinsen im KFN-Programm um 0,6 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im KNN-Programm nähmen sie sogar von 2,2 auf 0,8 Prozent ab, gab Pakleppa an.

„Jede Wachstumsinitiative ist ein Schritt in die richtige Richtung“, fuhr Pakleppa fort. Er mahnte aber an, dass die Senkungen aber dauerhaft abgesichert werden müssten. „Nur so werden potenzielle Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren“, erklärte er. (afp/red)