Parteitag in Landshut

Bayerische SPD hat wieder Doppelspitze

Die bayerische SPD setzt wieder auf eine Doppelspitze. Sebastian Roloff wurde zum neuen Ko-Vorsitzenden gewählt und teilt sich die Führung nun mit Ronja Endres.

SPD-Flaggen. Symbolbild.

Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die SPD in Bayern hat wieder eine Doppelspitze. Bei einem Parteitag in Landshut wurde am Samstag der Münchner Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff mit 74 Prozent der Stimmen zum Ko-Vorsitzenden der Landespartei gewählt, wie eine Sprecherin sagte. Damit führt er die bayerische SPD künftig gemeinsam mit Ronja Endres, die mit 86 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde.
Der 42-jährige Roloff sitzt seit 2021 für den Wahlkreis München-Süd im Bundestag. Der Jurist ist unter anderem wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Die 39 Jahre alte Endres führt die bayerische Landespartei seit 2021, bis 2024 in einer Doppelspitze mit dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn, der nach Führungsquerelen im Juli vergangenen Jahres zurücktrat. Seither stand Endres allein an der Parteispitze. (afp/red)

