„Jeder kann etwas für dieses Land tun“

Bayerns Grünen fordern „verbindlichen Freiheitsdienst“

Dienstpflicht, Pflichtjahr oder Freiwilligendienst. Katharina Schulze, Grünen-Vorsitzende im Münchner Landtag, plädiert für einen „verbindlichen Freiheitsdienst“. Das gilt auch für Frauen, denn es sei „nicht fair, die Verteidigungsfähigkeit alleine den jungen Männern aufzuerlegen“.

Katharina Schulze (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, fordert einen „verbindlichen Freiheitsdienst“.
„Ich glaube, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft etwas für unser Land beitragen können“, sagte sie der „Mediengruppe Bayern“. Es sei „nicht fair, die Verteidigungsfähigkeit alleine den jungen Männern aufzuerlegen“, so Schulze.
„Deshalb plädiere ich für einen verbindlichen Freiheitsdienst für alle zwischen 18 und 67 Jahren: Entweder man geht zur Bundeswehr oder zur Feuerwehr beispielsweise – oder man engagiert sich ehrenamtlich“, so Schulze.
„Jeder kann etwas für dieses Land tun. Jeder spürt doch, dass die sicheren, ruhigen Jahre vorbei sind. Es war ein Geschenk, so lange in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben zu dürfen. Jetzt müssen wir alles daransetzen, dass es so bleibt“, sagte Schulze.
In der Diskussion um ein Aus für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 sagte Schulze, „ein paar Tage hin oder her ist dem Klima egal, aber wir müssen uns aufmachen in die Zukunft, denn die Wirtschaft tut das bereits. Das Ziel muss bleiben: Verbrennungsmotoren haben keine Zukunft.“ (dts/red)

