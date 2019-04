Bayreuth: Schülerdemo „Fridays for Future“ abgesagt

Magdalena Schlags, eine der drei Organisatorinnen der „Fridays for Future“-Demonstrationen, sagte die Veranstaltung für den heutigen Freitag ab. Der Protest wurde durch die Behörden zu kurzfristig genehmigt.

Wir hatten nicht genügend Zeit, um den Streik ausreichend zu planen“, sagte Schlags gegenüber „Reporter24“.

Die Kundgebung „Fridays for Future“ war ursprünglich von 11 bis 13 Uhr geplant. Ein Demonstrationszug sollte vom Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium an der Königsallee über die Wieland-Wagner-Straße, Richard-Wagner-Straße und Ludwigstraße bis zum Herkulesbrunnen in der Fußgängerzone Maximilianstraße führen. Dort war eine Schlusskundgebung geplant. (sua)