„Bedrohung ist hoch“ - Deutschland verschärft Drohnen-Abwehr

Nach den Drohnenvorfällen in Schleswig-Holstein hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) von einer erhöhten Bedrohungslage in Deutschland gesprochen. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Freitag seien „Drohnenschwärme über Schleswig-Holstein festgestellt“ worden, sagte Dobrindt am Samstag bei einem Pressestatement im Bundesinnenministerium. „Es gibt eine Bedrohung, die durchaus auch als hoch eingestuft werden kann.“ Diese sei eine „abstrakte, aber im Einzelfall ist sie dann natürlich auch wieder sehr konkret“. Grundsätzlich gebe es bei Drohnenüberflügen einen „Spionageteil, der offensichtlich damit verbunden ist“.

Dobrindt kündigte auch vor dem Hintergrund mehrerer Drohnen-Vorfälle in Deutschlands Nachbarländern an, die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden in dem Bereich neu strukturieren zu wollen.

Die Bundeswehr müsse rechtlich in die Lage versetzt werden, in Abstimmung mit der Polizei Drohnen aufspüren, abfangen und auch abschießen zu dürfen. Die Sicherheitsbehörden bereiteten sich darauf vor, was sich in dem Bereich „weiter entwickeln kann“, sagte Dobrindt.

Aufbau eines Drohnen-Kompetenzzentrums

„Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf – gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen“, sagte der CSU-Politiker der „Rheinischen Post“.

Diese Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes wolle sein Ministerium noch in diesem Herbst vorlegen. „Es geht darum, dass wir vorbereitet sind, dass die kritische Infrastruktur und große Menschenansammlungen geschützt werden“, sagte Dobrindt. Dies sei aber nicht als kurzfristige Maßnahme zu verstehen. „Akut sind wir gerade dabei, die zur Verfügung stehenden Kompetenzen bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt in Bereitschaft zu versetzen, um sehr schnell, wenn es sein muss, zu reagieren“, sagte Dobrindt.

Der Minister betonte, dass die Drohnenüberflüge „von unterschiedlicher Qualität“ gewesen seien. So habe es Vorfälle mit größeren sogenannten Starrflüglern gegeben, aber auch solche mit kleineren „Baumarktdrohnen“, sagte Dobrindt. Er sprach von einem „Wettrüsten zwischen Drohnenbedrohung und Drohnenabwehr“. „Darauf müssen wir uns vorbereiten“, sagte Dobrindt. Er kündigte die Errichtung eines Drohnenabwehrzentrums an, in dem die Kompetenzen von Bund und Ländern gebündelt werden sollen.

Ein Sprecher des Ministeriums teilte auf Anfrage mit, derzeit liefen Abstimmungen für eine Reform des Bundespolizeigesetzes sowie einer Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes. Zu laufenden Gesetzgebungsverfahren wollte sich das Ministerium nicht näher äußern.

Nach Angaben der „Bild“ soll es künftig möglich sein, im Falle einer akuten Bedrohung durch eine Drohne mit Waffengewalt einzugreifen, wenn dies das einzige Mittel zur Abwehr eines schweren Unglücks ist. Eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes hatte die Bundesregierung schon im Januar auf den Weg gebracht.

Die Neuregelung sollte den Streitkräften die Anwendung von „Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge“ ermöglichen. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl wurde das aber nicht mehr umgesetzt. (afp/dpa/red)