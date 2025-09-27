Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

„Von inländischen Terroristen belagert“ - Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an

vor einer Stunde

Bayerische SPD hat wieder Doppelspitze

vor einer Stunde

Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf

vor 3 Stunden

Tausende in Berlin gegen Gazakrieg auf der Straße

vor 3 Stunden

Frau verletzt 17-Jährigen mit Messer in Bibliothek

vor 3 Stunden

Mysteriöse Drohnen von Deutschland bis Norwegen: Europa plant Schutzwall

vor 4 Stunden

Auch Ungarn stuft Antifa als Terrororganisation ein

vor 5 Stunden

Iran ruft Botschafter zurück: Was bedeuten die UN-Sanktionen für Iran?

vor 6 Stunden

Reporterlegende Georg Stefan Troller stirbt mit 103 Jahren

vor 7 Stunden

Nach Cyberangriff: „Krisenmodus“ am BER noch nicht beendet

Logo Epoch Times
Aufspüren, abfangen, abschießen

„Bedrohung ist hoch“ - Deutschland verschärft Drohnen-Abwehr

Die Bundesregierung plant schärfere Regeln im Kampf gegen Spionage und Sabotage durch illegale Drohnen. Unter anderem sind neue Befugnisse für die Bundeswehr im Gespräch.

top-article-image

Zuletzt machten illegale Drohnenüberflüge etwa in Skandinavien häufiger Schlagzeilen - der Bund will nun die Rechtslage verschärfen. (Symbolbild)

Foto: Marcus Golejewski/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Nach den Drohnenvorfällen in Schleswig-Holstein hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) von einer erhöhten Bedrohungslage in Deutschland gesprochen. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Freitag seien „Drohnenschwärme über Schleswig-Holstein festgestellt“ worden, sagte Dobrindt am Samstag bei einem Pressestatement im Bundesinnenministerium. „Es gibt eine Bedrohung, die durchaus auch als hoch eingestuft werden kann.“ Diese sei eine „abstrakte, aber im Einzelfall ist sie dann natürlich auch wieder sehr konkret“. Grundsätzlich gebe es bei Drohnenüberflügen einen „Spionageteil, der offensichtlich damit verbunden ist“.
Dobrindt kündigte auch vor dem Hintergrund mehrerer Drohnen-Vorfälle in Deutschlands Nachbarländern an, die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden in dem Bereich neu strukturieren zu wollen.
Die Bundeswehr müsse rechtlich in die Lage versetzt werden, in Abstimmung mit der Polizei Drohnen aufspüren, abfangen und auch abschießen zu dürfen. Die Sicherheitsbehörden bereiteten sich darauf vor, was sich in dem Bereich „weiter entwickeln kann“, sagte Dobrindt.

Aufbau eines Drohnen-Kompetenzzentrums

„Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf – gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen“, sagte der CSU-Politiker der „Rheinischen Post“.
Diese Neufassung des Luftsicherheitsgesetzes wolle sein Ministerium noch in diesem Herbst vorlegen. „Es geht darum, dass wir vorbereitet sind, dass die kritische Infrastruktur und große Menschenansammlungen geschützt werden“, sagte Dobrindt. Dies sei aber nicht als kurzfristige Maßnahme zu verstehen. „Akut sind wir gerade dabei, die zur Verfügung stehenden Kompetenzen bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt in Bereitschaft zu versetzen, um sehr schnell, wenn es sein muss, zu reagieren“, sagte Dobrindt.
Der Minister betonte, dass die Drohnenüberflüge „von unterschiedlicher Qualität“ gewesen seien. So habe es Vorfälle mit größeren sogenannten Starrflüglern gegeben, aber auch solche mit kleineren „Baumarktdrohnen“, sagte Dobrindt. Er sprach von einem „Wettrüsten zwischen Drohnenbedrohung und Drohnenabwehr“. „Darauf müssen wir uns vorbereiten“, sagte Dobrindt. Er kündigte die Errichtung eines Drohnenabwehrzentrums an, in dem die Kompetenzen von Bund und Ländern gebündelt werden sollen.
Mehr dazu
Ein Sprecher des Ministeriums teilte auf Anfrage mit, derzeit liefen Abstimmungen für eine Reform des Bundespolizeigesetzes sowie einer Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes. Zu laufenden Gesetzgebungsverfahren wollte sich das Ministerium nicht näher äußern.
Nach Angaben der „Bild“ soll es künftig möglich sein, im Falle einer akuten Bedrohung durch eine Drohne mit Waffengewalt einzugreifen, wenn dies das einzige Mittel zur Abwehr eines schweren Unglücks ist. Eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes hatte die Bundesregierung schon im Januar auf den Weg gebracht.
Die Neuregelung sollte den Streitkräften die Anwendung von „Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge“ ermöglichen. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl wurde das aber nicht mehr umgesetzt. (afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.