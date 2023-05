Beide Leichen von vermissten 21-Jährigen in Brandenburger See gefunden

Blick auf eine Badestelle am Großen Wentowsee in Brandenburg, wo zwei Männer ertunken sind. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Nachdem ein erster Leichnam entdeckt wurde, wurde nach weiterer Suche auch die zweite Leiche gefunden, wie die Polizei mitteilte.

In Brandenburg sind nach mehrtägiger Suche die Leichen von zwei vermissten 21-Jährigen in einem See gefunden worden. Nachdem ein erster Leichnam bereits am Mittwochmorgen nach einem Hinweis von Zeugen in dem Gewässer treibend entdeckt wurde, wurde nach weiterer Suche auch die zweite Leiche gefunden, wie ein Sprecher der Polizei in Neuruppin sagte. Einsatzkräfte bargen die Toten demnach im Großen Wentowsee. Beide Männer seien identifiziert.

Die beiden Männer waren von einer Herrentagsfeier im Ortsteil Zabelsdorf der Stadt Zehdenick am Donnerstag nicht wieder zurückgekehrt, am Tag darauf wurden sie als vermisst gemeldet. Da die Polizei die Jacke und die Tasche eines der beiden Männer am Großen Wentowsee fand, konzentrierte sich die Suche auf das Gewässer. Dafür wurden unter anderem spezielle Spürhunde in Booten über den See gefahren, zudem suchten Taucher das Gewässer ab. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Todesumständen. (afp)