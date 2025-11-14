Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Staatsanwaltschaft Heilbronn lässt Stuttgarter Kollegen durchsuchen

vor 41 Minuten

Rechte Mehrheit im EU-Parlament stimmt für Lockerungen im Lieferkettengesetz

vor einer Stunde

Fritz Vahrenholt: Der Flop von Belem

vor einer Stunde

VW und Rivian starten Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur

vor 2 Stunden

Supermarkt testet Arzttermine zwischen Käse und Kasse

vor 2 Stunden

Zahl der Insolvenzen steigt im Oktober deutlich

vor 3 Stunden

Verdacht auf Lebensmittelvergiftung - Auch Mutter gestorben

vor 3 Stunden

Nach Angriffen in Karibik: Pentagon kündigt Militäroperation an

vor 3 Stunden

Nach Milliarden-Strafe: Google macht Zusagen an die EU-Kommission

vor 4 Stunden

Großrazzia gegen Schleuser und Steuersünder in Baden-Württemberg und Berlin

Logo Epoch Times
Haushaltsplänen

Bereinigungssitzung: Haushaltslücke 2027 sinkt um 22 Milliarden Euro

Die Haushaltslücke 2027 fällt laut Handelsblatt deutlich kleiner aus als erwartet. Die Koalition beschloss, die für 2026 vorgesehene Rücklage von 9,7 Milliarden Euro unangetastet zu lassen.

top-article-image

Haushaltsausschuss am 13.11.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Haushaltsnot der Bundesregierung im Jahr 2027 ist gegenüber der ursprünglichen Lücke von 34 Milliarden Euro inzwischen um einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag geschrumpft. So beschloss die Koalition in der Bereinigungssitzung, die für 2026 im Haushalt geplante Rücklage in Höhe von 9,7 Milliarden Euro nicht anzutasten.
Das geht aus einer Vorlage hervor, über die das „Handelsblatt“ berichtet. „Eine Entnahme aus der Rücklage“ für das Haushaltsjahr 2026 sei „nicht mehr erforderlich“, heißt es darin.
Ebenso profitiert die Bundesregierung von der besseren Steuerschätzung. Zwar soll der Bund 2027 unter Berücksichtigung von Steuerrechtsänderungen lediglich 600 Millionen Euro mehr einnehmen als bisher veranschlagt. Im Finanzministerium hatte man die Steuererleichterungen allerdings in den Haushaltsplänen längst berücksichtigt – weshalb nun die vollen 7,6 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen als Plus verbucht werden können, heißt es in Koalitionskreisen.
Mehr dazu
Außerdem gibt es Verzögerungen bei der Mütterrente, heißt es in Koalitionskreisen. Sie soll nach einem Koalitionsbeschluss Anfang 2027 starten. Da die Rentenversicherung aber für die Umsetzung länger braucht, soll sie rückwirkend gezahlt werden.
Dadurch werden die fünf Milliarden Euro erst im Jahr 2028 im Haushalt fällig. Alle Effekte zusammengerechnet ergeben rund 22 Milliarden Euro, wodurch die Haushaltslücke schon auf zwölf Milliarden Euro schrumpft. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.