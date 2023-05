Aufnahmeprogramm für Afghanen soll ab Juni weiterlaufen

Foto: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Afghanen flüchten aus ihrem Heimatland. Foto: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Mehr als 14.000 „Gefährdete“ aus Afghanistan warten einem Bericht zufolge mit Aufnahmezusage seit Monaten auf die Ausreise nach Deutschland. Nun soll das Bundesaufnahmeprogramm weiterlaufen.

Das deutsche Aufnahmeprogramm für Afghanen soll im Juni mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wieder anlaufen. Mehr als 14.000 „Gefährdete“ aus Afghanistan warten einem Bericht zufolge mit Aufnahmezusage seit Monaten auf die Ausreise nach Deutschland. Knapp 1.500 von ihnen befänden sich in Pakistan und im Iran, während sich die große Mehrheit noch in Afghanistan aufhalte, berichtete der NDR am Mittwoch unter Berufung auf Angaben des Auswärtigen Amts.

Mehrere tausend weitere Afghanen und andere stecken demnach derzeit im Antragsprozess des Bundesaufnahmeprogramms fest. Das Bundesaufnahmeprogramm ist seit zwei Monaten wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Das Auswärtige Amt erklärte, es lägen „Hinweise auf mögliche Missbrauchsversuche im Rahmen der laufenden Aufnahmeverfahren aus Afghanistan vor“.

Das Bundesaufnahmeprogramm war von der Bundesregierung im Oktober 2022 nach Abschluss der militärischen Evakuierungsflüge aus Kabul initiiert worden, um unter der Taliban-Herrschaft besonders stark gefährdete Afghanen dauerhaft eine Möglichkeit für eine Aufnahme in Deutschland aus humanitären Gründen zu schaffen.

Die Bundesregierung arbeite nach Angaben des Auswärtigen Amts an der „schnellstmöglichen Wiederaufnahme der Ausreisen aus Afghanistan und Visumbearbeitung von Afghanen mit Aufnahmezusage“, berichtete der NDR weiter. Das Ministerium sei zuversichtlich, „dass wir in den nächsten Wochen die angepassten Sicherheitsmechanismen, die auch Sicherheitsinterviews beinhalten, im Verfahren umsetzen können und dementsprechend die Verfahren wieder aufnehmen können“. (afp/er)