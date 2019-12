Blaulicht » Politik » Deutschland NRW und Köln: In neuem Missbrauchsfall 3300 Datenträger und 4400 Asservate gesichert

Mehr als 300 Beamte arbeiten an der Datenauswertung im neuen Missbrauchs- beziehungsweise Kinderpornografie-Fall mit Schwerpunkt in NRW. "Das Verfahren hat gewaltige Dimensionen. Meines Wissens gibt es bisher nichts Vergleichbares in Deutschland", sagte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob.