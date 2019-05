Politik » Deutschland Bremen und Niedersachsen fordern ein weitreichendes Messerverbot an öffentlichen Orten

Messerangriffe würden "weiterhin in hoher Zahl" verübt, heißt es in einem Gesetzentwurf für den Bundesrat. Deswegen solle das Mitführen von feststehenden Messern mit einer Klingenlänge über sechs Zentimetern in der Öffentlichkeit generell verboten werden, fordern Bremen und Niedersachsen laut der "Saarbrücker Zeitung".