Von Storch will Berliner AfD-Landesvorsitzende werden

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Beatrix von Storch, will einem Medienbericht zufolge den Landesvorsitz der Berliner AfD übernehmen. Über die Personalie berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Donnerstag (4. März) unter Berufung auf Parteikreise. Von Storch wolle sich beim Landesparteitag, der am 13. und 14. März im brandenburgischen Paaren im Glien stattfinden soll, zur Wahl stellen. Ein Sprecher der Berliner AfD konnte dies auf Anfrage nicht bestätigen.

Es gebe bisher niemanden, „der offiziell seine Kandidatur verkündet hat“, sagte der Parteisprecher. Auch von Storchs Abgeordnetenbüro im Bundestag wollte den Bericht nicht kommentieren.

Der derzeitige Vorsitzende der Berliner AfD, der Europaabgeordnete Nicolaus Fest, hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen. Die Landespartei wird derzeit von einem Notvorstand geführt, weil die Wahl eines neuen Vorstands aufgrund wiederholter Verschiebungen des Parteitags nicht möglich war. Bei dem Termin Mitte März handelt es sich um den insgesamt fünften Versuch der AfD Berlin, einen Landesparteitag abzuhalten. (afp)

