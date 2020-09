Großrazzia in Berlin bei Clanchef Abou-Chaker

In Berlin und Umgebung sind Ermittler laut Medienberichten zu einer Razzia gegen einen Clanchef ausgerückt. Die Polizei bestätigte Durchsuchungen im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mit der Steuerfahndung, nannte aber keine Namen.

In Berlin und Umgebung sind Ermittler am Dienstag (22. September) laut Medienberichten zu einer Razzia im Umfeld des Clanchefs von Abou-Chaker ausgerückt. Durchsucht werde unter anderem dessen Bürokomplex im Bezirk Treptow-Köpenick, wie unter anderem die Zeitung „B.Z.“ schrieb. Es habe keine Festnahmen gegeben.

Die Berliner Polizei bestätigte Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mit der Steuerfahndung, nannte aber keine Namen. Es gehe um den Verdacht von Betrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verstößen gegen die Abgabenordnung, sagte ein Sprecher.

18 Wohn- und Geschäftsobjekte in Berlin und Brandenburg würden durchsucht, darunter auch ein Bürokomplex an der Puderstraße in Treptow und eine Anwaltskanzlei an der Meinekestraße in Charlottenburg. Gut 300 Beamte waren demnach im Einsatz. Ziel der Maßnahmen war es nach Angaben des Sprechers, Beweismittel zu beschlagnahmen.

Auch die Steuerfahndung sei beteiligt, es gehe um mehrere Ermittlungsverfahren und mehrere Personen. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, kommentierte den Einsatz gegenüber „Tagesspiegel“: „Es ist wichtig, immer weiter dran zu bleiben – mittlerweile haben Clans wie die Abou-Chakers in unserem Geldwäscheparadies viel illegales Geld in den legalen Kreislauf gebracht – Danke an die Einsatzkräfte und die dazugehörigen Sachbearbeiter beim LKA.“ (afp/sza)