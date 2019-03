Berlin: Fall Rebecca bleibt mysteriös – Was ein Profiler dazu sagt

Seit fast zwei Wochen wird Rebecca, das Mädchen mit den braunen, schulterlangen Haaren aus Berlin vermisst. Zuletzt hatte sich die Jugendliche bei ihrer Schwester Jessica aufgehalten.

Doch am Montag, dem 18. Februar, kam die Zehntklässlerin nicht in der Walter-Gropius-Schule an der Fritz-Erler-Allee an. Am Morgen sei sie „definitiv zur Bushaltestelle gelaufen“, um zur Schule zu fahren, erklärte die Schwester. Rebeccas Mutter versuchte sie gegen 7.15 Uhr telefonisch zu erreichen, vergeblich. Brigitte Reusch versuchte es mit einer Whatsapp-Nachricht, die gegen 8.30 Uhr auf Rebeccas Handy zugestellt wurde. Doch das Mädchen las sie nicht mehr.

Profiler – Dem Verbrechen auf der Spur

Die „Bild“ sprach mit einem Kriminalexperten, einem Profiler, zum Fall der verschwundenen Rebecca aus Berlin.

Der ehemalige Kriminalbeamte und Mordkommissionsleiter Axel Petermann (66) wunderte sich über die späte Festnahme des verdächtigen Schwagers des Mädchens und die Durchsuchung der Wohnung.

Angenommen, Rebecca ist nicht mehr am Leben: Dann liegt die Lösung des Falls zunächst natürlich in der Spurensicherung an dem Ort, wo sie zuletzt defintiv gewesen ist. Und falls sie tatsächlich nicht mehr am Leben sein sollte, dann ist die Bewertung der Umstände, wie sie ums Leben kam, entscheidend.“ (Axel Petermann, Profiler)

Doch all das ist nicht bekannt: Rebecca ist nicht zu finden, einen möglichen Tatort kennt man nicht. Was passiert ist, bleibt ein Rätsel, auch für Profiler Petermann: Wenn der Hauptverdächtige schweige, vom Opfer jede Spur fehle, sei es für die Ermittler extrem schwer, zu Ergebnissen zu kommen.

Sie brauchen nun eine „Kombination mit Sachbeweisen zu einer ohne jeden Zweifel erhabenen Indizienkette“, so der Kriminalexperte.

Rätselhaftes Verschwinden

Der Vater des vermissten Mädchens sagte gegenüber der „Berliner Zeitung“, dass seine Tochter sehr zuverlässig sei und sich jedes Mal telefonisch melde, wenn sie sich verspäte:

Wir sind uns sicher, dass sie nicht weggelaufen ist.“ (Bernd Reusch, Rebeccas Vater)

Die Zuverlässigkeit der Jugendlichen bestätigten auch deren Freundinnen gegenüber der „Bild“: „Rebecca ist keine Person, die einfach so abhauen würde.“

Einweiteres Detail deutet darauf hin, dass die 15-Jährige ungeplant verschwand. Nach Angaben des Vaters wollte sie am Tag ihres Verschwindens nach der Schuler ihr Zimmer mit Fotos neu gestalten. Doch dazu kam es nicht mehr.

Mit wem wollte sich Rebecca treffen?

Wie die Eltern und die beiden Schwestern des Mädchens aussagten, habe Rebecca keinen festen Freund gehabt. Jedoch habe sie ungewöhnlicherweise am Montag Morgen eine warme Fleece-Decke aus dem Wohnzimmer ihrer Schwester mit zur Schule genommen:

Wir vermuten, dass sie sich mit jemandem treffen wollte.“ (Bernd Reusch, 45)

Außerdem war das Mädchen bereits um 7.15 Uhr aus der Wohnung weg gewesen, obwohl es erst um 9.50 Uhr Schule gehabt hätte, ungewöhnlich, wie ihr Vater findet, „denn sie steht eigentlich nicht so gerne früh auf.“

Rebeccas Schwester hatte ihre Wohnung gegen 7 Uhr verlassen, ohne noch einmal nach dem Mädchen zu sehen. Ihr Ehemann Florian, Koch in einem Hotel am Kurfürstendamm, war erst gegen 5.45 Uhr von einer Betriebsfeier nach Hause gekommen. Jessica rief ihn gegen 7.15 Uhr an, dass er Rebecca für die Schule wecken solle. Als Florian R. im Wohnzimmer nachschaute, war das Mädchen bereits nicht mehr da, so die Angaben des 27-Jährigen..

Schwager verhaftet und wieder freigelassen

Auch im Zusammenhang mit dem inzwischen wieder freigelassenen verdächtigen Schwager des Mädchens, Florian R., gibt es offenbar mysteriöse Umstände. Der 27-Jährige steht weiterhin unter Tatverdacht, so der „Merkur“ nach Angaben der „Berliner Morgenpost“, die einer „geheimen Quelle“ zufolge erfahren haben will, dass mögliche Spuren eines Verbrechens in der Wohnung der Schwester gefunden worden seien. Die Staatsanwaltschaft deutete auf Totschlag, während der Haftrichter keinen dringenden Tatverdachtx entdecken konnte und den Mann wieder frei ließ. Der Richter erließ jedoch die Auflage, dass er die Stadt nicht verlassen darf, sich regelmäßig melden muss.

#UPDATE

Der gestern festgenommene Tatverdächtige wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser konnte den dringenden Tatverdacht nicht feststellen und ordnete die Freilassung an. Die Ermittlungen unserer #Moko laufen mit Hochdruck weiter.

^yt https://t.co/lSVRqNlF7o — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 1. März 2019

Kleiderfund im Wohngebiet

Nach Angaben des „Münchner Merkur“ verlor sich die Spur des Mädchens in einem Wohngebiet. In einem Altkleider-Kontainer wurde ein Kleidungsstück sichergestellt. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Polizei keine Information heraus, ob es sich um Kleidung der 15-Jährigen handelt.

Wurde Rebecca ermordet?

Die Polizei befürchtet ein Verbrechen. Es sei „inzwischen davon auszugehen, dass Rebecca Opfer eines Tötungsdeliktes wurde“, so die Berliner Kriminalpolizei.

Am 28. Februar wurde der 27-jährige Schwager des Mädchens „aufgrund neuer Erkenntnisse, insbesondere derzeit nicht aufzuklärender Widersprüche zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen“ festgenommen.

Der Ermittlungsrichter konnte einen dringenden Tatverdacht jedoch nicht feststellen und ordnete die Freilassung des Beschuldigten an.“ (Polizei Berlin)

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, wurden von der Polizei Angehörige, Lehrer, Nachbarn und Freunde des Mädchens befragt worden und der Schulweg, sowie die Wege von Rebeccas Zuhause zu Bekannten und Treffpunkten seien rekonstruiert worden. Auch mit Spürhunden sei nach der Jugendlichen gesucht worden.

Doch immer noch fehlt jede Spur von der 15-Jährigen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Berlin, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter Telefon 030 / 4664 – 911333 oder per E-Mail an [email protected] entgegen und fragt:

Wer hat Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler Allee gesehen?

Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt.

Hinweise unter: Telefon 030 / 4664 – 911333

Hier noch einmal die Personenbeschreibung:

Name: Rebecca Reusch

Alter: 15, augenscheinlich bis 18

Statur: 1,70 – 1,80 Meter, schlanke Gestalt

Aussehen: braunes, schulterlanges Haar

Bekleidung: rosa Plüschjacke, blaue Jeans (an den Knien aufgerissen), weißer Kapuzenpullover mit „RAP MONSTER“-Aufschrift, schwarz-weiße Schuhe der Marke „VANS“

Accessoires: große Handtasche in rosa und beige, roter Rucksack