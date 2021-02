Berlin: Feuerwehr rettet Eisschwimmer nach mehrstündiger Suche

Die Berliner Feuerwehr hat nach zweieinhalb Stunden Suche einen Schwimmer aus einem vereisten See im Treptower Park gerettet. Der Mann war unter das Eis geraten und nicht mehr auffindbar.

Nach zweieinhalb Stunden Suche hat die Berliner Feuerwehr am Mittwoch einen Schwimmer aus einem vereisten See im Treptower Park gerettet. Die Feuerwehr wurde gegen neun Uhr in den Park gerufen, wie ein Sprecher sagte. Zwei Männer befanden sich demnach am Ufer und gaben an, in dem eisigen Gewässer baden gewesen zu sein. Ein dritter Mann sei unter das Eis geraten und nicht mehr auffindbar.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Taucher. Erst nach zweieinhalb Stunden konnte der Vermisste mithilfe der Taucher und einer Drohne, die Wärmebilder liefert, gefunden werden. Der Mann wurde unter Reanimationsbedingungen in eine Spezialklinik gebracht. Die beiden Männer, die sich aus eigener Kraft aus dem Gewässer befreien konnten, waren nach Angaben der Feuerwehr unterkühlt aber ansonsten wohlauf. Ein Notfallseelsorger betreute sie vor Ort.

Die Männer sollen zuvor von einer Party gekommen sein, berichtet die „Berliner Zeitung“. Ob sie Alkohol oder Drogen konsumiert hatten, ist unklar. Einer von ihnen habe laut Zeugen versucht, von einem Eisloch zum nächsten zu tauchen. Er habe es jedoch nicht mehr zurück an die Wasseroberfläche geschafft.

Laut Schätzung einer Notärztin sei eine Wiederbelebung sogar noch bis zu sechs Stunden nach Auffinden möglich, heißt es in der „Berliner Zeitung“.

Ein Taucher findet den Mann schließlich. Er hätte noch Puls, hätten die die Einsatzkräfte vor Ort gerufen, heißt es in dem Artikel weiter.

Der Mann wird ins Berliner Virchow-Klinikum gebracht, aber bis zum frühen Nachmittag ist noch unklar, ob er die späte Rettung überlebt hat. (afp/er)