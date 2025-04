Deutschland Neuwahlen gefordert

Berlin: Hunderte Menschen protestieren gegen Inhaftierung von İmamoğlu

In Berlin haben am Sonntag vor dem Roten Rathaus rund 700 Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu protestiert. In der Türkei hat die Festnahme des populären Oppositionspolitikers die größte Protestwelle seit 2013 ausgelöst.