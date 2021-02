Berlin wählt am 26. September neues Abgeordnetenhaus

Ein leerer Pariser Platz vorm Brandenburger Tor in Berlin. Foto: iStock

Das Berliner Abgeordnetenhauses wird am 26. September zeitgleich mit der Bundestagswahl neu gewählt.

Den Termin legte der Senat nach eigenen Angaben bei einer Sitzung am Dienstag endgültig fest. Die Grundentscheidung für die parallele Organisation der Urnengänge war bereits gefallen. Nun erfolgte sie auch formal. Am 26. September sollen außerdem noch die Landtage in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern neu gewählt werden.

In Berlin regiert seit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016 eine rot-rot-grüne Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). In jüngsten Umfragen vom Dezember lag die oppositionelle CDU vor Grünen und SPD. Die Linke folgte auf dem vierten Platz vor AfD und FDP. (afp)