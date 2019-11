Berlin will als erstes Bundesland „Klimanotlage“ erklären

Berlin will als erstes Bundesland eine „Klimanotlage“ erklären und auf dieser Basis mehr fürs Klima tun. Eine entsprechende Vorlage von Umweltsenatorin Regine Günther will der Senat auf einer seiner nächsten Sitzungen beschließen, sagte ein Sprecher der Grünen-Politikerin. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Aktivisten von „Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion“ erreichten bei einer Volksinitiative die nötigen 20.000 Unterschriften – nun muss sich der Berliner Senat mit einer möglichen Ausrufung des sogenannten Klimanotstands befassen. Die Initiatoren sammelten bis Oktober rund 36.460 gültige Unterschriften. Die Initiative will, dass Berlin den Klimanotstand ausruft. Sie verweist unter anderem auf zahlreiche Parlamente im In- und Ausland, die diesen symbolischen Schritt bereits gingen.

Die Hauptstadt würde mit dem Schritt zahlreichen Kommunen weltweit folgen, darunter rund 50 in Deutschland, die bereits einen „Klimanotstand“ erklärt haben. Günther lehnt die Begrifflichkeit in ihrer Schärfe aber ab und spricht stattdessen von „Klimanotlage“.

Im Sommer hatte unter anderem Köln den Klimanotstand erklärt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker teilte mit: „Die Stadt Köln ist sich ihrer Verantwortung sehr bewusst und erkennt die Bedeutung des weltweiten Engagements zahlreicher Klimaschutzinitiativen an. Gleichzeitig wissen wir, dass wir unsere Anstrengungen intensivieren müssen, um relevante Beiträge zum Klimaschutz leisten zu können.“

Künftig soll demnach bei relevanten Entscheidungen geprüft werden, inwieweit die Maßnahmen oder Projekte Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz hätten. Zudem soll die Stadtverwaltung jährlich über Folgen der CO2-Emissionen berichten und auch über Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen informieren.

In NRW hatten etwa bereits Düsseldorf, Bottrop und Bonn den Klimanotstand ausgerufen. (dpa/ks)