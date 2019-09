Berliner Mietendeckel: Berliner Bausenatorin Lompscher verteidigt Vorhaben

Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat es als „gesellschaftlich absolut wünschenswert“ bezeichnet, dass der Staat mehr Einfluss auf dem Wohnungssektor bekommt. Der von ihr geplante Mietendeckel empört viele Vermieter, was Lompscher auch als Vorteil sieht: „Manche Investoren vergraule ich gern“, sagte sie der „Zeit“. Zum Beispiel diejenigen, die nur mit dem kurzfristigen Kauf und Verkauf bestehender Wohnungen Geld verdienen wollten.

„Die brauchen wir hier nicht“, sagte Lompscher. Sie kündigte an, parallel zum Mietendeckel den Neubau in Berlin vorantreiben zu wollen. In fünf Jahren werde Berlin „zwischen 80.000 und 90.000 Wohnungen mehr haben“, versprach sie. Lompscher sagte auch den Berliner Bezirksämtern Hilfe zu. Diese in Berlin ohnehin überlasteten Behörden haben, wenn der Mietendeckel so kommt wie bislang geplant, erheblich mehr Arbeit: Denn sie müssen die Anträge von Mietern prüfen, die ihre Miete senken lassen wollen. „Wenn die Ämter mehr Arbeit bekommen, sorgen wir auch für mehr Mitarbeiter“, versicherte Lompscher, ohne sich jedoch dazu zu äußern, woher das Geld dafür kommen werde. (dts)