Parteivorsitz

Berliner CDU bestätigt Regierenden Bürgermeister Wegner als Parteichef

Die Berliner CDU hat den Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt, Kai Wegner, im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt. Ein Parteitag wählte den 53-Jährigen für eine weitere Amtszeit, wie die Partei mitteilte.

Kai Wegner (Archiv)

Die Berliner CDU hat den Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt, Kai Wegner, im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt. Beim Landesparteitag am Samstag wurde der 53-Jährige nach Angaben der Partei mit „über 90 Prozent“ der Delegiertenstimmen für eine weitere Amtszeit gewählt.
In seiner Parteitagsrede sorgte Wegner mit der Ankündigung für Aufsehen, eine Straße im Berliner Tiergarten in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen. Die Hofjägerallee, die von Süden kommend auf die Siegessäule zuläuft, soll demnach möglichst bald nach dem ehemaligen CDU-Bundeskanzler benannt werden.
In ihrem Koalitionsvertrag für die Landesregierung Berlin hatten CDU und SPD 2023 vereinbart, mit den Bezirken Gespräche aufzunehmen, um eine „repräsentative Straße bzw. einen Platz nach Helmut Kohl zu benennen“.
Wegner steht der Hauptstadt-CDU seit 2019 vor. Seit zweieinhalb Jahren ist er Regierender Bürgermeister. Am 20. September 2026 steht in Berlin die Wahl des Abgeordnetenhauses an. Ob Wegner erneut als CDU-Spitzenkandidat antritt, ist noch unklar. (afp/red)

