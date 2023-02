Berliner CDU: Drittes Sondierungsgespräch mit SPD

CDU und SPD beraten, ob sie in Berlin gemeinsam regieren wollen. Auch SPD und Grüne und ihr bisheriger Koalitionspartner, die LINKE, beraten über die Lage.

Die Berliner CDU will sich am Freitag ein drittes Mal mit der SPD zu Sondierungen über die Bildung einer möglichen Landesregierung treffen.

„Die Gespräche waren sehr konstruktiv, und wir sind ein gutes Stück vorangekommen“, erklärte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner am Montagnachmittag nach einem Treffen der beiden Parteien. Es seien weitere Schnittmengen festgestellt worden, aber es gebe auch noch Gesprächsbedarf bei einigen Punkten.

Deshalb werde am Freitag erneut mit den Sozialdemokraten sondiert. Beide Parteien hatten bereits am vergangenen Freitag erste Sondierungsgespräche geführt, mit den Grünen sondierten die Christdemokraten im Anschluss ebenfalls. Ein zweites Treffen von CDU und Grünen findet am Mittwoch statt. Am Dienstag sondieren zudem SPD und Grüne mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der Linken.

Nach dem deutlichen Sieg der Christdemokraten bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vor gut einer Woche hatte Wegner angekündigt, mit Sozialdemokraten und Grünen „offen“ und „ernsthaft“ sprechen zu wollen. Auf Platz zwei landete bei der Wahl die SPD – allerdings nur mit einem sehr knappen Vorsprung vor den Grünen.

Dahinter folgte die Linke vor der AfD, die FDP verpasste den Einzug ins Parlament. Rechnerisch möglich wären unter anderem ein Bündnis der CDU mit den Sozialdemokraten oder den Grünen sowie eine Fortführung der bisherigen Regierungskoalition. (afp)