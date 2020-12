Berliner Senat bestätigt: Gewalt bei Corona-Demo ging von Linksextremen aus

Im Umfeld der Proteste gegen die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes am 18. November in Berlin wurden 79 Polizisten im Dienst verletzt. MdA Marcel Luthe fragte nach und erhielt die Auskunft, dass die Gewalt anlässlich der Corona-Demo nur von einer Seite ausging.

Von einem „immensen“ Ausmaß an Potenzial und Brutalität von Gewalt hatte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Anschluss an die Ausschreitungen im Umfeld von Corona-Protesten am 18. November in Berlin gesprochen. An jenem Tag protestierten tausende Menschen gegen die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Es kam zu Angriffen gegen die Polizei, 79 Beamte wurden verletzt. Medien und die Polizeipräsidentin äußerten sich dabei nicht explizit zu der Frage, von wem die Gewalt ausging. Dieser ging nun MdA Marcel Luthe nach – und erhielt eine eindeutige Antwort.

„Antifaschistische Versammlung“ als Ursprung der Gewalt

Barbara Slowik hatte, so die „Welt“, am Tag nach der Kundgebung davon gesprochen, dass an die Stelle eines „ganz bunten Publikums“ zunehmend ein „Spektrum von Menschen […], die unser System generell ablehnen und bereit sind, dafür extreme Gewalt anzuwenden“, getreten sei. Diese Äußerung, zusammen mit Medienberichten über 257 Strafverfahren gegen Demonstranten und fast 80 verletzte Polizisten, erweckte vielerorts den Eindruck, dass die Gewalt im Zusammenhang mit der Kundgebung vor allem von Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen ausgegangen wäre.

In seiner Antwort auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Marcel Luthe (Drucksache 18/25655) bestätigte der Berliner Senat am 14. Dezember, dass in 78 der 79 Fälle verletzter Polizisten an jenem Tag „Fremdeinwirkung“ die Ursache war. Alle auf Fremdeinwirkung zurückzuführenden Verletzungen standen dabei im Zusammenhang mit der Versammlung „Antifaschistische Versammlung gegen Querulanten und Feinde der Gesellschaft“ nahe dem Brandenburger Tor.

Nur in einem Fall wurde ein Beamter „im Rahmen eines Verkehrsunfalles ohne direkten Versammlungsbezug“ leicht verletzt.

Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren „nicht recherchierbar“

Wie viele strafrechtliche Ermittlungsverfahren infolge der linksextremen Ausschreitungen gegen die Polizei eingeleitet wurden, sei hingegen „nicht recherchierbar“, hieß es in der Antwort weiter. Die Polizei Berlin leite Ermittlungsverfahren ein, sobald ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliege.

„Dies ist bei Verletzungen durch Fremdeinwirkung regelmäßig der Fall“, heißt es in dem Dokument. Eine Verknüpfung der Erfassung der Dienstunfälle und der Erhebung der eingeleiteten Ermittlungsverfahren erfolge jedoch nicht und sei „im polizeilichen Informationssystem nicht vorgesehen“.

Berliner Senat bestreitet abweichende Polizeistrategie bei Corona-Demonstrationen

Obwohl die Polizeipräsidentin darüber geklagt hatte, dass „die auf Kommunikation fokussierte Strategie der Berliner Polizei bei den Corona-Demonstranten nicht trage“, beteuert der Senat, dass es bei der Kundgebung am 18. November keine niedrigere Eingriffsschwelle gegeben habe als bei anderen Kundgebungen.

Die Polizei sei, so die Behörde, „neutraler Garant für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit im Rahmen der Vorgaben der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung“. Es gäbe eine „Strategie der Versammlungsfreundlichkeit“, die „unter anderem durch aktive Kooperation und Kommunikation sowie ein jederzeit lageadäquates, gelassenes und professionelles polizeiliches Handeln“ zum Ausdruck komme. Teil der Strategie sei es, „auf aktionsorientierte und verbale Provokation, die unterhalb der Schwelle zur strafrechtlichen Relevanz liegen, mit professioneller Gelassenheit zu reagieren“.