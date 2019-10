Politik » Deutschland Berliner Senat vermittelte Straßenkinder bewusst an Pädophile – Verwaltung bezahlte Kinderschändern „Pflegegelder“

Staatlich geförderter Kindesmissbrauch in Deutschland: Wissentlich vermittelte der Berliner Senat in den 70er-Jahren Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an pädophile Männer. Damit wollten die Behörden offenbar das "Problem Straßenkinder" in den Griff bekommen. Darüber hinaus erhielten die Kinderschänder auch noch "Pflegegelder" von der Senatsverwaltung.