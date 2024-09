Deutschland Erste Scanner-Tests laufen

Berliner Stadtreinigung will bessere Abfalltrennung belohnen

Obstreste in die Biotonne, Plasteverpackung in die gelben Container: Berliner sollen ihren Müll besser trennen. Die Stadtreinigung setzt auf Scanner in ihren Müllfahrzeugen. Wer weniger gut im Sortieren ist, muss mehr zahlen.