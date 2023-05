Beschädigte Gashochdruckleitung sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Wegen einer Explosionsgefahr mussten 80 Menschen ihre Wohnung verlassen.

Eine bei Bauarbeiten beschädigte Gashochdruckleitung hat in Essen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 80 Menschen mussten ihre Wohnungen wegen einer Explosionsgefahr verlassen, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Demnach gingen am Nachmittag mehrere Notrufe ein, weil Zeugen im Stadtteil Bergerhausen ein lautes Ausströmen des Gases in einer Baugrube bemerkten. Die Leitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt.

Das Gas strömte dadurch in einer ohrenbetäubenden Lautstärke, ähnlich eines startenden Düsenjets, aus der Leitung. Problematisch für die Einsatzkräfte war, dass das ausströmende Gas, anders als in Niederdruckleitungen, geruchlos war.

40 unmittelbar angrenzende Gebäude wurden wegen einer akuten Explosionsgefahr geräumt, rund 80 Bewohner mussten ihre Wohnungen sofort verlassen. Sie kamen für die Dauer des Einsatzes anderweitig unter. Die Gasleitung wurde abgestellt, das darin noch befindliche Gas konnte dadurch kontrolliert abströmen. Nach rund zwei Stunden war es komplett entwichen und hatte sich mit der Umluft vermischt, sodass keine Gefahr mehr bestand. Wie es zu dem Vorfall genau kommen konnte, blieb unklar. (afp)