21-jähriger Betrunkener mit platten Reifen schläft an Ampel: Polizei muss Scheibe einschlagen

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag zunächst vergeblich versucht, einen betrunkenen 21-jährigen Autofahrer an einer Ampel zu wecken. Dieser hatte laut einem Zeugen bereits mehrere Grünphasen verschlafen.