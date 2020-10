BGH verurteilt Gastwirte zu Schadenersatz an GEMA

Wer Fernseh- und Radioprogramme über einen Verteiler in Ferienwohnungen weiterleitet, muss dafür Geld an die Verwertungsgesellschaft GEMA zahlen. Es handele sich dabei um eine öffentliche Wiedergabe, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Montag veröffentlichten Urteil. Die Gastwirte verstießen gegen das Urheberrecht und müssten Schadenersatz leisten. (Az. I ZR 171/19)

Konkret ging es um die Betreiber von acht Ferienwohnungen in Bayern. Sie warben damit, dass die Wohnungen mit Fernsehen und Radio ausgestattet waren. Allerdings zahlten sie nicht den Empfang für jede Wohnung einzeln, sondern das Programm wurde über einen Verteiler weitergeleitet.

Die GEMA schickte den Betreibern im September 2017 eine Rechnung über 1886 Euro. Sie trat damit als die Inkassobeauftragte der Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen (VG Media) auf. Die Gastwirte weigerten sich jedoch zu zahlen, woraufhin die GEMA sie verklagte.

Das Amtsgericht Traunstein gab der GEMA recht, ebenso das Landgericht München in der Berufung. Nun bestätigte der BGH das Urteil und wies die Revision der Gastwirte ab. Die Ferienwohnungen seien für jeden zu mieten gewesen, weswegen die Verbreitung des Programms sich nicht auf einen abgegrenzten Kreis „besonderer Personen“ beschränkt habe, hieß es zur Begründung. Alle Feriengäste hätten gleichzeitig Zugang zu denselben Werken. Damit sei die Wiedergabe öffentlich. (afp/sua)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]