„Bild“: Im Outback gerettete Carolina zurück in Deutschland

Die in der australischen Wildnis gerettete Deutsche Carolina W. ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung zurück in Deutschland. Die 26-Jährige landete dem Bericht zufolge am Samstag auf dem Flughafen in Düsseldorf.

Von dort sei die Studentin zum Evangelischen Krankenhaus in Castrop-Rauxel gebracht worden. Sie sei mit einem Rollstuhl in die Klinik geschoben worden.

Zehn Tage im Outback

Carolina W. war nach mehr als zehn Tagen im australischen Outback gerettet worden. Nach eigenen Angaben hatte sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war einen Abhang hinuntergefahren. Bei dem Unfall habe sie sich schwer den Kopf gestoßen, „in einem Zustand der Verwirrung“ den Wagen verlassen und sich anschließend verirrt.

Schließlich konnte sie nach Tagen in der Wildnis eine Autofahrerin anhalten, die sie rettete. Anschließend wurde die geschwächte Deutsche mit einer Reihe kleinerer Verletzungen und zahlreichen Mückenstichen in einem Krankenhaus in Perth behandelt.

Sie bedankte sich ausführlich für die Rettung und zeigte sich überwältigt von der ihr in Australien entgegengebrachten „Hilfsbereitschaft und Wärme“. (afp/red)