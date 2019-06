„Bild“-Umfrage: AfD in Sachsen knapp vor regierender CDU

Rund zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Sachsen ist die AfD einer Umfrage zufolge stärkste Kraft. Die Partei kommt in einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung auf 25 Prozent und liegt damit einen Punkt vor der regierenden CDU, die nur noch 24 Prozent erreicht. Deren Koalitionspartner SPD stürzt auf sieben Prozent ab. In Sachsen wird am 1. September gewählt.

Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer verliert damit aktuell rund 15 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2014. Die AfD war damals mit 9,7 Prozent erstmals in Deutschland überhaupt in einen Landtag eingezogen.

Die Grünen legen deutlich zu und kommen in der Umfrage ebenso wie die Linkspartei auf 16 Prozent. Die FDP liegt bei sechs Prozent und könnte damit den Wiedereinzug in den Landtag schaffen.

Die regierende CDU-SPD-Koalition im Freistaat hat schon länger keine Mehrheit mehr. Rein rechnerisch wäre nach der aktuellen Umfrage derzeit nur ein Viererbündnis aus CDU, Grünen, SPD und FDP möglich. Eine Koalition mit der AfD schließt Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Kretschmer klar aus. Für den Insa-Sachsen-Trend wurden vom 4. bis 11. Juni 1057 Bürger befragt. (afp)