Branchenverband erwartet gute Apfelernte 2025

Die deutschen Apfelbauern erwarten 2025 eine gute Ernte. „Nach zwei schwächeren Jahren, rechnen wir dieses Jahr mit einer Ernte von ungefähr einer Million Tonnen Äpfel“, sagte der Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Obstbau, Joerg Hilbers, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

2024 wurden laut Statistischem Bundesamtes 872.000 Tonnen geerntet – eine Million Tonnen würden also ein Plus von etwa 15 Prozent bedeuten.

„Wir wurden in diesem Jahr vor Wetterextremen verschont und es gab bei den Apfelbäumen nicht so viele Ausfälle durch Blütenfröste wie 2024“, begründete Hilbers seine Prognose.

Auch die Hagelschäden seien nicht so gravierend gewesen. Einzige Ausnahme dabei seien die Anbaugebiete im Rheinland.

Im europäischen Ausland fällt die Apfelernte dem Branchenvertreter zufolge „etwas unterdurchschnittlich“ aus. Dies sorge für weniger Konkurrenz auf dem deutschen Markt und damit auskömmliche Preise hierzulande, zeigte sich Hilbers zuversichtlich.

Er beklagte allerdings, dass die Produktionskosten durch die Erhöhung des Mindestlohns erneut gestiegen seien. (afp/red)