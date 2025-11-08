Logo Epoch Times

72 Prozent der Stimmen

Brandenburger CDU bestätigt Redmann als Vorsitzenden

Mit einer großen Mehrheit der Stimmen konnte Jan Redmann den Vorsitz sichern.

Jan Redmann CDU. (Archivbild)

Redaktion
Die Brandenburger CDU hat ihren Vorsitzenden Jan Redmann im Amt bestätigt. Bei einem Landesparteitag am Samstag in Schönefeld wurde der 45-Jährige nach Angaben eines Parteisprechers mit knapp 72 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt.
Redmann, der bereits seit 2019 der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag vorsteht, wurde 2023 erstmals zum Landesparteivorsitzenden gewählt.
Laut Sprecher gaben 208 Delegierte ihre Stimme ab, 146 votierten für Redmann, 57 gegen ihn. Fünf Delegierte enthielten sich.
Die CDU in Brandenburg hatte bei der Landtagswahl 2024 mit Redmann als Spitzenkandidat nur 12,1 Prozent der Stimmen erreicht und landete damit auf Platz vier – hinter SPD, AfD und BSW. Das war das bislang schlechteste Ergebnis der CDU in Brandenburg. (afp/red)

